Bragantino x Sousa: confira informações e onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Os primeiros classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil serão conhecidos nesta terça-feira. Em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Sousa-PB se enfrentam às 19h30 (de Brasília), com transmissão exclusiva do Prime Video.

No jogo de ida, disputado na Paraíba, as equipes empataram por 1 a 1. Por isso, quem vencer avança à próxima fase da competição.

O Bragantino teve a semana para trabalhar visando o confronto, e o técnico Pedro Caixinha pode fazer alterações na equipe. Alguns jogadores vêm sentindo a forte sequência de jogos na temporada.

Já o Sousa busca seguir como a principal surpresa da competição. A equipe paraibana eliminou o Cruzeiro na primeira fase e tenta surpreender os paulistas para conseguir a classificação para as oitavas.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Eduardo Santos, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista e Gustavo Neves; Vitinho, Henry Mosquera e Thiago Borbas



Técnico: Pedro Caixinha

SOUSA-PB: Bruno Fuso; Douglas Dias (Iranilson), Breno Cézar, Marcelo Duarte e Leozinho; Felipe Jacaré, Emersonn Bastos, Hiago Ramiro e Reinaldo; Diego Ceará e Ewerton Potiguar



Técnico: Leandro Sena

ARBITRAGEM

O árbitro da partida será Wagner do Nascimento, com Rodrigo Figueiredo Henrique e Anne Kesy Gomes como assistentes. O VAR fica a cargo de Marco Aurelio Augusto.