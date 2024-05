Atual campeão, São Paulo não fica de fora das oitavas da Copa do Brasil desde 2018

O São Paulo enfrenta o Águia de Marabá, nesta quinta-feira, em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor Paulista, atual campeão do torneio, defende bom retrospecto recente nesta fase, já que, desde a precoce eliminação em 2018, o time esteve entre os 16 melhores colocados.

Na ocasião, em 2018, o São Paulo foi derrotado, na quarta fase, para o Athletico-PR. No duelo de ida, o Furacão levou a melhor com gols de Pablo e Paulo André e Tréllez descontou para o clube paulista. Jogando no Morumbis, o São Paulo não conseguiu reverter a desvantagem e apenas em empatou em 2 a 2. Valdívia e Nenê cravaram para o Tricolor, Guilherme e Matheus Rossetto balançaram as redes para o Rubro-Negro.

Em 2019, o São Paulo caiu, justamente, nas oitavas de final, ao ser derrotado pelo Bahia, com um placar agregado de 2 a 0. Um ano depois, em 2020, o time comandado por Fernando Diniz avançou à semifinal da competição, contudo foi eliminado para o Grêmio de Renato Gaúcho ao perder de 1 a 0 no Rio Grande do Sul e empatar sem gols no Morumbis.

No ano de 2021, o Tricolor parou nas quartas de final, sendo batido pelo Fortaleza em um agregado de 5 a 3. Em 2022, o São Paulo caiu diante do Flamengo, que sagrou-se campeão da competição. No Morumbis, os cariocas venceram por 3 a 1 e, atuando no Maracanã, a equipe voltou a vencer por 1 a 0.

O título inédito ocorreu em 2023, sob o comando de Dorival Júnior, atual treinador da Seleção Brasileira. Após eliminar o rival Corinthians na semifinal, o Tricolor bateu o Flamengo na decisão.

Nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, São Paulo e Águia de Marabá se encaram pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após vencer no Mangueirão, o clube paulista defende vantagem de 3 a 1.