Ramón diz que soube de demissão pela internet; declaração irrita o Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro

O técnico Ramón Díaz diz que soube de sua demissão do Vasco por um post no X (antigo Twitter). A declaração causou revolta no clube, que entende que foi o treinador quem se desligou e vê sua fala como uma estratégia jurídica para não abrir mão da multa rescisória.

O que aconteceu

Integrantes da diretoria e departamento de futebol garantem que Ramón Díaz comunicou sua saída aos jogadores no vestiário. A declaração ocorreu após a goleada por 4 a 0 para o Criciúma neste sábado (27).

Em seguida, o Vasco emitiu uma nota oficial sobre o desligamento e divulgou nas redes sociais. Foi depois deste episódio que o conflito de versões começou.

Ramón Díaz concedeu entrevista coletiva e expôs a situação. O tom foi de lamentação:

Só tenho que agradecer pelo carinho que me deram, que foi enorme aqui no Brasil. Quero agradecer a todos os vascaínos. Não esperávamos ser demitidos pelo Twitter, merecíamos outra coisa, mas entendemos que futebol é a base de resultado

Ramón Díaz

Filho e auxiliar de Ramón, Emiliano corroborou o discurso do pai. Ele também interpretou que foram demitidos pela rede social, recentemente rebatizado para "X":

Primeiramente, queria agradecer a todo mundo do Vasco, ao grupo, que é um grupo onde passei um dos oito melhores meses nesta profissão. Fizemos história no primeiro torneio que ficamos aqui [quando o Vasco se livrou do rebaixamento]. Momento duro porque não esperávamos terminar dessa forma. Tem um vascaíno aqui. Tanto eu como nossa família vamos torcer pelo Vasco. Não gostei da forma como acabou. Não gostei de ser demitido pelo Twitter, pois fizemos muito pelo Vasco. Futebol é assim

Emiliano Díaz

Declarações causam revolta

As declarações dos Díaz causaram surpresa e revolta no Vasco. O clube entende que eles adotaram essa estratégia por orientação dos advogados para não abrirem mão da multa rescisória. O clube não precisará pagar nada à dupla caso seja interpretado que houve um pedido de demissão.

Há uma avaliação de que houve uma brecha dada pelo Vasco com a forma como foi conduzido o comunicado, com o Cruzmaltino informando o desligamento nas redes sociais sem um rompimento formal entre as partes.