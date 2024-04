Corinthians vê pressão subir e espera reação contra Flu para manter António

Do UOL, em Santos

A diretoria do Corinthians espera por uma reação contra o Fluminense para definir sobre a manutenção do técnico António Oliveira no comando.

O que aconteceu

O Corinthians viu a pressão subir após a cobrança das torcidas organizadas nesta semana. Os grupos conversaram com o presidente Augusto Melo, o executivo Fabinho Soldado e o treinador António Oliveira.

As organizadas prometeram apoio, mas também fizeram cobranças duras. O aviso é que a exigência vai aumentar se o Timão não jogar bem diante do Fluminense, domingo, na Neo Química Arena.

O presidente Augusto Melo pretende segurar António, porém, sabe que o recado do estádio vale muito no clube. Se ao apito final o resultado não for positivo, a panela de pressão vai ferver.

Augusto já optou pela saída de Mano Menezes e iria contra seus discursos de continuidade de técnicos se demitisse António. Seriam duas trocas logo no primeiro semestre de gestão.

Ao mesmo tempo, o mandatário entende que não pode dar murro em ponta de faca. Em que pese a admissão de que o elenco precisa de reforços, há também o entendimento que esse grupo pode jogar melhor.

Pressionado, António prepara mudanças no time para enfrentar o Fluminense. O treino de sexta-feira apresentou cinco mexidas: Matheuzinho, Cacá, Breno Bidon, Gustavo Mosquito e Wesley.

Há duas incógnitas: Cássio e Fagner. Cássio pode dar lugar a Carlos Miguel depois dos erros sucessivos. Já Fagner foi alvo dos torcedores organizados pela falta de comprometimento.

O Corinthians ainda não procurou outro técnico, mas o jogo de domingo será decisivo pela permanência ou não de António.