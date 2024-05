Artur Jorge projeta próximos duelos do Botafogo na Libertadores e elogia Óscar Romero

O Botafogo venceu a LDU de Quito, do Equador, por 2 a 1 na noite da última quarta-feira, pela Copa Libertadores, e assumiu a segunda colocação do Grupo D. Após o confronto no Estádio Nilton Santos, o treinador Artur Jorge destacou a importância da vitória e disse que não vê problema em ter que decidir a classificação fora de casa.

O primeiro jogo será contra o Univesitario, do Peru, na próxima quinta-feira, no Estádio Monumental "U" Marathon. Depois, será diante do Junior Barranquilla, da Colômbia, no dia 28 de maio, no Roberto Melendez Metropolitan Stadium.

"Era importante nos colocarmos nessa posição neste jogo. Tínhamos dois jogos em casa e só ganhamos um. Naquilo que é o Botafogo, não é o fator casa ou fora que pode determinar nossa ambição e determinação. Tenho dito que temos que ter a capacidade de jogar onde quer que seja, contra quem for, da mesma forma. Então iremos com toda a certeza lutar por essas duas partidas, pelos seis pontos que estão em disputa para conseguirmos o nosso objetivo", disse.

"É fora? Será fora que vão contar conosco. É dessa forma que vejo as coisas, porque nessa altura temos de fato que buscar os pontos que perdemos em casa na primeira rodada, e tentar repetir o resultado que tivemos aqui contra o Universitario", completou.

Artur Jorge também foi questionado sobre Óscar Romero, que entrou no início do segundo tempo e deu uma grande assistência para o gol da vitória, marcado por Júnior Santos. O técnico elogiou o atleta e ressaltou a importância de ter jogadores preparados para ajudar a equipe.

"Estou satisfeito com o desempenho dele, teve um papel importante também. Eu gosto sempre de dizer que a importância dos jogadores é na medida dos que sabem aproveitar as oportunidades. Alguns podem ter 90 minutos, outros nove, outros 45. Têm que estar preparados e capazes de acrescentar valor à equipe quando forem chamados", disse.

"É disso que nós, no Botafogo, viveremos em função daquilo que possam ser as opções. Se tivermos 23 jogadores preparados para pode contribuir, seguramente ficaremos mais perto do sucesso. Ainda que alguns vão jogar mais do que outros, outros até não jogarem, mas contribuem com a energia que passam aos colegas. Mais do que falar de questões individuais, eu destaco o coletivo, que foi a força de uma equipe que se reergueu depois de ter um resultado menos positivo e voltou a ganhar para poder estar, neste momento, numa posição mais confortável. Estamos correndo atrás para reverter o prejuízo das duas primeiras rodadas", acrescentou.

Antes do compromisso contra o Universitario, o Botafogo terá um desafio no Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Fortaleza, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), diante do Fortaleza, na Arena Castelão.