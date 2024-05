Muller critica arbitragem da Champions: 'Acontece com frequência em Madri'

O atacante Thomas Muller criticou a arbitragem do duelo entre Bayern de Munique e Real Madrid, que terminou 2 a 1 (4 a 3 no agregado) para o time merengue, nesta quarta-feira (8), no Santiago Bernabéu, pela volta da semifinal da Liga dos Campeões. O gol anulado do clube bávaro nos minutos finais levaria o jogo à prorrogação e causou diversas reclamações por parte dos alemães.

"O árbitro não foi ver as imagens. Ele não deu a si próprio a oportunidade de vê-las. É muito estranho, numa situação daquelas, apitar tão rapidamente", afirmou à RMC Sport.

O Bayern de Munique chegou ao seu segundo gol aos 13 minutos de acréscimo do segundo tempo, com Matthijs de Ligt, quando a partida estava em 2 a 1 para o Real Madrid. Porém, antes mesmo de a jogada terminar, o árbitro Szymon Marciniak marcou o impedimento do lateral Noussair Mazraoui, sinalizado por um de seus assistentes, e o gol foi anulado.

No entanto, é possível conferir que os atletas do clube alemão envolvidos no lance estavam em posição legal, já que o zagueiro Antonio Rudiger estava à frente deles.

Muller ainda relembrou o confronto com o Real Madrid pelas quartas de final de 2017 para criticar a arbitragem. Na ocasião, Cristiano Ronaldo marcou três gols na partida e o clube merengue avançou após vencer por 4 a 2. Naquele ano, o Bayern de Munique também reclamou das decisões do árbitro.

"Isso acontece muito com muita frequência aqui em Madri. Vivi isso há alguns anos, com dois gols do Cristiano Ronaldo. Mas isso foi antes do VAR", disse.

Agora, sem chances de título na temporada, o Bayern de Munique entra em campo neste domingo (12), às 12h30 (de Brasília), contra o Wolfsburg, na Allianz Arena, pela penúltima rodada do Campeonato Alemão.