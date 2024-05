Em meio a desfalques, Biro volta a ganhar chance como titular do Corinthians após quase dois meses

O meio-campista Guilherme Biro voltou a ganhar oportunidades no Corinthians. Na última terça-feira, ele foi titular do time na vitória sobre Nacional-PAR, no Paraguai, pela Sul-Americana.

Biro teve atuação discreta no Defensores del Chaco. Ele ganhou espaço em meio a alta quantidade de desfalques por lesão e outros motivos no setor de meio-campo.

O titular da posição, Rodrigo Garro, foi liberado da partida para acompanhar o nascimento de seu filho no Brasil. Já a outra opção para o setor, Igor Coronado, estava com um incômodo muscular e voltou a ser relacionado justamente no Paraguai, portanto, estava sem ritmo.

António Oliveira, então, decidiu dar uma chance a Biro. A última vez que o jogador da base iniciou um compromisso como titular foi no dia 10 de março, diante do Água Santa, pela última rodada da fase de grupos do Paulista.

Já eliminado do Estadual, o Corinthians foi a campo com uma equipe alternativa naquele dia ficou num empate sem gols em São Bernardo.

Promessa das categorias de base do Timão, Guilherme Biro ainda não deslanchou pelo time profissional. Ele tem 27 jogos disputados pela equipe principal entre 2022 e 2024, sem nenhum gol ou assistência. Nesta temporada, são só oito jogos, sendo dois como titular.

Em busca de espaço, o jovem meia de 20 anos está à disposição para o duelo diante do Flamengo, neste sábado, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã.