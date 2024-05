Santos adota cautela e traça planos para não correr risco de agravar lesões no elenco

Com a temporada chegando na metade, o Santos já está se preocupando com a carga física de seus atletas. A comissão técnica do clube está traçando alguns planos para não correr risco de perder jogadores por lesão.

Com o bom início na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille decidiu preservar alguns de seus atletas da viagem para Manaus. Os atacantes Julio Furch e Pedrinho ficarão no CT Rei Pelé. Ambos estão se recuperando de um incômodo no púbis.

O argentino de 34 tem esse problema há um bom tempo, mas as dores ficaram mais fortes recentemente. Assim, ele tem sido reserva neste início de Série B. Ele entrou no decorrer das vitórias sobre Paysandu e Avaí. Contra o time catarinense, inclusive, ele marcou um gol. Na goleada sobre o Guarani, ele não precisou sair do banco, já que o Santos já estava com o triunfo encaminhado.

Pedrinho, por sua vez, alegou dores antes do jogo contra o Avaí. O atacante até seria titular na Ressacada, mas precisou ser cortado. Ele ficou no banco diante do Guarani, mas também não fui usado.

Com nove pontos na tabela e um calendário espaçado, o Santos se deu ao "luxo" de preservar a dupla de ataque da próxima partida e de uma viagem desgastante até Manaus. A ideia é recuperá-los 100% para não correr o risco de agravar as lesões e perdê-los por mais tempo.

Além deles, Aderlan também está fora. O lateral direito se recupera de uma cirurgia na mão direita. Já Alison está perto de voltar a jogar após grave lesão no joelho. No momento, o volante está em transição.

Carille não deve rodar o elenco nos próximos jogos. A ideia é manter o time titular para o embate com o Amazonas, marcado para o próximo sábado, ás 17 horas (de Brasília), pela quarta rodada da Série B.

Na temporada, o Alvinegro Praiano soma 19 partidas, com 13 vitórias, dois empates e quatro derrotas.