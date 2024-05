Vasco espera contar com Payet em jogo diante do Vitória

A comissão técnica do Vasco está na expectativa de uma resposta positiva de Payet para relacioná-lo no jogo contra o Vitória, pelo Brasileirão. O jogador estava encontrando dificuldades para recuperar a melhor forma depois de uma lesão no joelho.

Payet voltou a treinar com mais intensidade ao lado do elenco vascaíno. O francês é a grande esperança para melhorar o desempenho ofensivo da equipe, que não marca gols há três jogos. Ele soma 12 jogos no ano, com 2 gols e 5 assistências.

No Brasileirão 2024, Payet, de 37 anos, esteve em campo por pouco mais de 45 minutos. Ele atuou com limitações na terrível derrota vascaína em casa para o Criciúma por 4 a 0, que gerou a saída do técnico Ramón Díaz.

Para tentar sair da zona de rebaixamento do Brasileirão, o Vasco enfrenta o Vitória neste domingo, em São Januário, no Rio de Janeiro. O duelo acontece a partir das 18h30 (de Brasília).