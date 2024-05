Jogador bate carro em bomba de combustível após celebrar título; assista

O jogador argentino nacionalizado uruguaio Tiago Palacios foi preso após estar alcoolizado e se envolver em um acidente de carro, logo após comemorar o título do Estudiantes de La Plata.

O que aconteceu

Ele bateu seu veículo na bomba de um posto de gasolina em Buenos Aires, causando ferimentos leves em duas pessoas.

O jogador foi detido e acusado de "lesões leves por negligência" e "dirigir sob efeito de álcool", com um teste do bafômetro que apontou 1,84 gramas por litro de álcool no sangue, muito acima do limite permitido na capital argentina. Essas informações são do jornal La Nacion.

Apesar de ter sido solto, ele está proibido de dirigir por um ano e foi acusado pelo crime de causar ferimentos leves por negligência.

🚨 #ALERTA | Así fue el tremendo choque que protagonizó Tiago Palacios



📌 El futbolista manejaba alcoholizado



📌 Ocurrió tras la consagración de Estudiantes por la #CopaLPF pic.twitter.com/zgcadbdea1 -- doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) May 8, 2024

Palacios participou das festividades após a conquista da Copa da Liga Argentina, que durou a noite toda, e foi visto em uma boate na cidade de La Plata com um balde de bebida alcoólica.

O jogador chegou ao Estudiantes de La Plata este ano, vindo do Montevidéu City Torque, e também representou o Uruguai no pré-olímpico.

O Estudiantes conquistou o título após vencer o Vélez Sarsfield nos pênaltis na final disputada em Santiago del Estero.