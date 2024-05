Contra o Liverpool-URU, Marcos Rocha pode completar 300 jogos pelo Palmeiras

O experiente lateral direito Marcos Rocha pode atingir importante marca com a camisa do Palmeiras. Caso dispute o duelo desta quinta-feira (9), contra o Liverpool-URU, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o jogador alcançará a marca de 300 jogos pelo Verdão.

No duelo contra os uruguaios, pela segunda rodada, Rocha se isolou como jogador com mais participações consecutivas no torneio continental. O camisa 2 do Verdão soma 12 disputas seguidas, incluindo seu período no Atlético-MG (de 2013 a 2017) e no Palmeiras (desde 2018).

Marcos Rocha está no Palmeiras desde 2018, soma 299 jogos, soma nove gols e 33 assistências. Neste período, ele conquistou 12 títulos, se tornando um dos jogadores com mais taças na história do clube. São três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Com esses números, o lateral é o 35º jogador com mais partidas pelo clube na história, atrás dos ex-zagueiro Carnera e do ex-lateral direito Rosemiro, que tem 302 cada um. Além disso, é o terceiro atleta do atual elenco mais jogos, ficando atrás de Weverton, com 357, e Dudu, com 443.

Um dos líderes do atual elenco, Rocha foi capitão do Verdão em algumas oportunidades durante a disputa Paulistão quando Gustavo Gómez esteve fora. Nesta temporada, o lateral disputou 16 jogos, sendo 13 como titular. Além disso, contribuiu com cinco assistências.

Com Abel Ferreira, o jogador também precisou se adaptar a jogar como terceiro zagueiro, esquema que a equipe joga em muitas oportunidades. No fim do último ano, o Verdão renovou com Marcos Rocha até o fim de 2024. O jogador de 35 anos estará à disposição do treinador para o duelo contra o Liverpool-URU nesta quinta-feira (9), que acontece no Estádio Centenário, em Montevidéu, às 19h (de Brasília).

