Bahia bate o Grêmio, e Renato Gaúcho abandona o campo no fim do jogo

O Bahia venceu o Grêmio por 1 a 0, neste sábado (27), na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol foi marcado em um belo lance de Everaldo, que recebeu de Everton Ribeiro, se livrou da marcação e bateu firme. Os baianos controlaram os gaúchos durante boa parte dos 90 minutos e estiveram perto até de ampliar o placar.

O jogo foi marcado por atitude extrema de Renato Gaúcho, que abandonou o jogo no fim. Já nos acréscimos, o treinador, irritado com uma falta não marcada e com um cartão vermelho aplicado pelo árbitro a um gremista, abandonou o banco de reservas e levou todos os suplentes juntos, deixando o local vazio nos minutos finais de partida.

A vitória significa o sétimo ponto do Bahia no campeonato. A equipe comandada por Rogério Ceni pula para o quarto lugar. Já o Grêmio soma seis pontos e para em sétimo.

Bahia e Grêmio voltam a campo na próxima terça-feira (30). Os baianos encaram o Criciúma, em Salvador, e os gaúchos visitam o Operário, no Paraná. Ambos os jogos são pela Copa do Brasil.

Renato tira reservas do jogo

Já nos acréscimos do segundo tempo, Renato Gaúcho reclamou de uma falta não marcada. Diego Costa, que já tinha saído do jogo, recebeu cartão vermelho. Foi quando Renato saiu da beira do gramado e levou todos seus suplentes junto. "Acabou", dizia Renato ao abandonar o gramado. Vale lembrar que ele já não tinha mais substituições a fazer nesta altura da partida.

Depois do apito final, jogadores do Grêmio cercaram o árbitro e reclamaram muito. Houve mais um momento tenso, enquanto os torcedores do Bahia faziam festa.

Como foi o jogo

O Bahia foi dominante durante o primeiro tempo. O time de Rogério Ceni utilizou o lado direito ofensivo, principalmente com Everton Ribeiro, para criar suas principais oportunidades. Dos pés do ex-flamenguista surgiram os passes para o gol de Everaldo e para o chute na trave de Cauly.

Sem construir jogadas com sucesso, Renato Gaúcho mudou no intervalo, promovendo as entradas de Gustavo Nunes, Cristaldo e Nathan Fernandes, todos jogadores ofensivos. O jogo ficou aberto, com ambos os times procurando o gol. A incessante procura pelo sucesso criou vários momentos de tensão e discussão ao longo do segundo tempo.

Gols e melhores momentos

1 a 0. Everaldo recebeu dentro da área, driblou um marcador e bateu firme para abrir o placar.

Na trave! Everton Ribeiro escorou para Cauly, que bateu de primeira mas acertou o poste, aos 23 minutos da etapa inicial.

Pegou! Gustavo Nunes bateu rasteiro e Marcos Felipe fez a defesa aos 21 minutos do segundo tempo.

Salva, Rafael Cabral! Biel puxou contra-ataque do Bahia em velocidade e cruzou para Everaldo, que chutou de primeira. Rafael Cabral fez linda defesa e evitou o gol do Bahia, aos 24 minutos do segundo tempo.

Pega, Rafael Cabral! Biel puxou mais um contra-ataque e rolou para Rafael Ratão, que bateu fraco e o goleiro gremista defendeu de novo.

FICHA TÉCNICA

Bahia 1 x 0 Grêmio

Data e hora: 27/04/2024 (sábado), às 21h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Motivo: Campeonato Brasileiro, quarta rodada

Árbitro: Braulio da Silva Machado

Auxiliares: Thiaggo Labbes e Henrique Neu Ribeiro

VAR: Pablo Ramon Pinheiro

Cartões amarelos: Kannemann, Dodi, Gustavo Nunes, Rodrigo Ely (GRE); Gabriel Xavier, Everton Ribeiro (BAH)

Cartões vermelhos: Diego Costa (GRE)

Gols: Everaldo, do Bahia, aos 16 minutos do primeiro tempo;

Bahia

Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre (Rezende), Everton Ribeiro (Biel) e Cauly (Ademir); Thaciano (De Pena) e Everaldo (Rafael Ratão).

Técnico: Rogério Ceni

Grêmio

Rafael Cabral; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Fábio (Zé Guilherme); Dodi, Du Queiroz (Cristaldo), Edenilson (Nathan Fernandes) e Villasanti; Soteldo (Gustavo Nunes) e Diego Costa (JP Galvão).

Técnico: Renato Gaúcho