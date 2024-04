Zé Rafael treina parcialmente, e Palmeiras inicia preparação para o Choque-Rei

O Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na tarde desta sexta-feira e iniciou a preparação para enfrenta o São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na última quinta-feira, o Verdão recebeu folga depois de chegar do Equador com a vitória por 3 a 2, de virada, sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores.

O trio Zé Rafael, Dudu e Bruno Rodrigues, que vem sendo desfalque do Verdão, fizeram a primeira parte do trabalho com o grupo e outro exercício à parte sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance. O volante Zé Rafael, que trata uma lombalgia, desfalcou o Verdão nos últimos cinco jogos.

Os titulares da partida em Quito seguiram o cronograma de atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência, enquanto o restante do grupo realizou um treino técnico de passes e marcação e um coletivo com dois tempos de 15 minutos.

O Verdão tem uma vitória, uma derrota e um empate no Campeonato Brasileiro. Com quatro pontos conquistados, o Palmeiras tem quatro pontos e ocupa a 11ª posição. No último compromisso pela competição nacional, o time comandado por Abel Ferreira empatou sem gols.

A delegação palmeirense segue a preparação para o Choque-Rei na manhã deste sábado, na Academia de Futebol.