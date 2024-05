Volta de Tchê Tchê ao Botafogo fica nas mãos do técnico Artur Jorge

O volante Tchê Tchê pode ser uma novidade no Botafogo para o jogo contra a LDU, pela Libertadores da América. Nesta segunda-feira, o meio-campista retornou às atividades no clube, mas a decisão do aproveitamento será do técnico Artur Jorge.

Tchê Tchê ficou uma semana fora dos treinos do elenco do Botafogo. Ele precisou ser internado no hospital em função de um quadro de infecção intestinal.

Artur Jorge irá analisar a situação física de Tche Tchê antes de definir a sua presença na lista de relacionados do jogo desta quarta-feira, marcado para o estádio Nilton Santos. Em virtude do problema físico, o atleta ficou fora de duas partidas seguidas: contra o Vitória, pela Copa do Brasil, e Bahia, pelo Brasileirão 2024.

O duelo contra a LDU é fundamental para o Botafogo na edição 2024 da Libertadores. O time carioca precisa do resultado positivo, já que é o lanterna do grupo D, com três pontos.