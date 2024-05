Champions: Vini Jr é único a marcar em todas as fases desde chegada ao Real

Do UOL, em São Paulo

O Real Madrid tenta se classificar para mais uma final de Liga dos Campeões e contará com o faro artilheiro de Vinicius Jr para superar o Bayern de Munique, nesta quarta-feira, pela semifinal. Isso porque, segundo levantamento do jornal espanhol Marca, o brasileiro é o único a marcar em todas as fases da Champions desde a sua chegada ao time merengue em 2018.

O que aconteceu

Vini tem 20 gols na Champions, sendo dez na fase de grupos, três nas oitavas, dois nas quartas, quatro nas semis e um na final. O brasileiro estreou na competição contra o Viktoria Plzen, em novembro de 2018 e marcou pela primeira vez contra o Club Brugge, em dezembro do ano seguinte.

O camisa 7 supera nomes como Robert Lewandowski (Barcelona) e Erling Haaland (Manchester City). Ambos marcaram 41 vezes desde a chegada de Vini ao Real, mas passaram em branco em alguma fase da competição. Haaland, por exemplo, está zerado nas semis e na final.

Neste temporada, Vini só não marcou nas quartas. Ele tem cinco gols, sendo dois na fase de grupos, um nas oitavas e dois nas semis. Nas quartas de final, o atacante deixou o campo com duas assistências.

Mbappé pode igualar a marca de Vini caso leve o PSG à final. Para isso, o francês precisa marcar nesta terça-feira, contra o Borussia Dortmund, avançar à final e balançar as redes na decisão.

Os artilheiros da Champions desde a chegada de VIni Jr