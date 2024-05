Rivaldo elogia Vitor Roque e critica pouca minutagem do atacante no Barcelona: "Faltaram oportunidades"

O ex-jogador Rivaldo elogiou nesta segunda-feira o atacante Vitor Roque e criticou o pouco tempo de jogo do brasileiro no Barcelona. O jovem chegou ao clube catalão em janeiro deste ano, mas foi pouco utilizado pelo técnico Xavi e pode ser negociado ao fim da temporada.

"Acho que faltaram oportunidades ao Vitor Roque. Deram pouquíssimos minutos a um jogador que se destacou no Campeonato Brasileiro. Ele é muito jovem e não teve as oportunidades necessárias para mostrar o seu futebol", afirmou em entrevista à Betfair.

Vitor Roque chegou ao Barcelona em janeiro de 2024 após se destacar atuando no Athletico-PR. Porém, ele pouco jogou nesta temporada. O atacante participou de apenas 13 partidas, sendo somente duas como titular, e marcou dois gols.

Por conta disso, a permanência do atleta de 19 anos no time não está garantida. Na semana passada, Xavi disse que avaliaria a situação do atacante ao final da temporada e André Cury, agente do jogador, garantiu que não aceitará um empréstimo.

"Se o clube não der espaço para o Vitor, infelizmente teremos que conversar para encontrar uma solução. Um empréstimo para um jovem acaba prejudicando-o, porque ele vai para outro clube que não é dono dele e não tem interesse em cuidar dele. Isso é muito perigoso para a carreira do menino. O melhor é ficar no Barça, mas se ele não puder ficar, trabalharemos para que ele saia definitivamente", revelou André Cury em entrevista à Rádio RAC1.

Rivaldo também comentou uma possível saída de Vitor Roque.

"Às vezes isso acontece. Ele não teve oportunidades e agora eles acreditam que o jogador não será útil para o clube, então vão procurar uma transferência para ele. Acho que o Barcelona não soube dar mais oportunidades a ele. Ele é um bom jogador, tem futuro."

Restando apenas quatro jogos para o fim da temporada, a expectativa é que o brasileiro receba mais minutos em campo. Após a derrota da equipe no fim de semana para o Girona por 4 a 2, o Real Madrid conquistou o Campeonato Espanhol. Assim, o Barcelona não disputa mais nenhum título na temporada.

O clube catalão retorna a campo na próxima segunda-feira, às 16h (de Brasília), contra a Real Sociedad, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 35ª rodada de La Liga.