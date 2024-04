Real Sociedad x Real Madrid: saiba onde assistir ao jogo do Espanhol

Do UOL, em São Paulo

O duelo entre Real Sociedad e Real Madrid será realizado nesta sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Anoeta, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

A Real Sociedad está na 6ª colocação da La Liga, com 51 pontos, e ainda briga para estar nas competições europeias da próxima temporada.

Já o time de Madri é o líder do Espanhol, com 81. A equipe de Carlo Ancelotti tem uma vantagem de 11 pontos para o vice-líder Barcelona.

Os merengues vêm de vitória por 3 a 2 no El Clásico contra o Barça no último domingo (21). Já a Real Sociedad empatou por 1 a 1 com o Getafe.

Real Sociedad x Real Madrid -- Campeonato Espanhol

Local: Estádio Anoeta

Data e horário: 26 de abril, às 16h (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Star+