Prata nos Jogos de Tóquio, Rayssa Leal mira a conquista do ouro em Paris

Medalhista de Prata nos Jogos de Tóquio, Rayssa Leal está no páreo para concretizar a vaga nas Olimpíadas de Paris. Com 16 anos, a jovem skatista falou brevemente sobre o que mudou desde 2021.

"Mudou muita coisa na verdade, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida de atleta. O meu corpo mudou bastante, eu cresci muito", disse.

Uma das esperanças do Brasil, a jovem sonha alto e está na busca da medalha de ouro, o que a tornaria a mais nova da história do país a alcançar o feito.

"Eu quero trazer o ouro para o Brasil, quero dar muito orgulho para todos os brasileiros. Ter aquela sensação de subir no pódio em primeiro lugar, ter o hino do Brasil tocando é uma coisa totalmente diferente", disse.

"Eu quero evoluir mais, poder acertar mais manobras de sucesso que funcionam no skate, mais manobras de giro, que é a mais difícil. Então, é isso, ir mesmo sem medo", completou.

Na busca por uma vaga em Paris, Rayssa Leal se qualificou para a Série de Classificação Olímpica, sendo que as 11 melhores do street feminino vão para Paris, respeitando os seguintes critérios: uma vaga no mínimo ao país sede (no máximo quatro), uma para o princípio da Universidalidade e máximo de três skatistas por país.

Pelo street feminino, além de Rayssa Leal, Pâmela Rosa, Gabi Mazeto, Kemilly Suiara, Isabelly Ávila e Marina Gabriela estão no páreo pelo Brasil. Das brasileiras, a medalhista de prata em Tóquio é a melhor colocada no momento, com 197.456 pontos, na segunda colocação geral.

O sistema de vagas no skate contabiliza resultados de competições anteriores e da Série de Classificação Olímpica de Xangai e Budapeste, com a soma dos pontos definindo quem irá para Paris. A etapa na China acontecerá entre os dias 16 e 19 de maio e na Hungria de 20 a 23 de junho.

Desde a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Rayssa Leal vem consolidando o seu nome na história do skate mundial. Ela tem entre os principais feitos a conquista do mundial da World Skate, em fevereiro de 2022,da Super Crown, o mundial da SLS, principal liga de skate street, em dezembro de 2022, e o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2022.