Renato Gaúcho é resgatado após ficar ilhado em Porto Alegre

O técnico Renato Portaluppi, do Grêmio, foi resgatado nesta segunda-feira após ficar ilhado no hotel onde mora, no Bairro Anchieta, em Porto Alegre.

Renato é mostrado em um vídeo nas redes sociais, republicado por sua filha, Carolina Portaluppi, sendo ajudado por outras pessoas com o carro cheio de malas. De acordo com ela, o técnico do Grêmio está sem celular e tem tido dificuldades para manter contato com a família.

O Bairro Anchieta, junto com grande parte do Rio Grande do Sul, continua sofrendo com grandes enchentes. As principais equipes do estado, como Grêmio e Internacional, estão se mobilizando para ajudar as vítimas, tendo os seus próximos jogos adiados por conta da situação.

O Grêmio ainda teve de desocupar a sua Arena, que servia de abrigo para os afetados pelas enchentes, na manhã desta segunda-feira, devido à falta de água e energia elétrica.