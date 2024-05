Avaí acerta a contratação do técnico Gilmar Dal Pozzo para a sequência da Série B

O Avaí tem um novo técnico para comandar a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Gilmar Dal Pozzo, de 54 anos. O novo treinador assinou contrato válido até o final da atual temporada.

Dal Pozzo teve passagem por várias equipes do futebol brasileiro, como Sport, Juventude, Criciúma, Joinville, Chapecoense, e Náutico. O treinador já conseguiu o acesso para as Séries A e B uma vez cada, com Chapecoense e Náutico, respectivamente.

Gilmar chega para substituir Eduardo Barroca, que deixou o clube após a derrota por 2 a 0 para o Santos, na segunda rodada da Série B. Na última sexta-feira, no empate em 0 a 0 com o Paysandu, a equipe foi comandada interinamente pelo coordenador técnico Marquinhos.

"O Gilmar é um excelente profissional. Ele tem experiência na dura disputa da série B, que exige a organização do time a partir de uma defesa sólida, e certamente vai saber montar um time equilibrado com os atletas que temos à disposição no elenco", disse o presidente do Avaí, Júlio Cesar Heerdt.

A estreia do novo treinador será na partida do próximo sábado, contra o Coritiba, na Ressacada, a partir das 11h (de Brasília).