Paulo André cita "fracasso" do Cruzeiro em 2024 e conta objetivos para o resto da temporada

No andamento da temporada 2024, o Cruzeiro passa por uma mudança importante no seu departamento de futebol: Pedro Martins deixa a equipe e Paulo André assume interinamente o cargo de diretor de futebol da Raposa. Em entrevista coletiva nesta sexta, o ex-zagueiro citou o grande fracasso do time neste temporada.

"Faz dois anos e quatro meses que o Ronaldo assumiu a gestão do clube e, desde então, os principais objetivos esportivos e financeiros foram atingidos. Dentre eles, o acesso à Série A, a manutenção na Primeira Divisão e a classificação para a Copa Sul-Americana no ano passado. Pela primeira vez, este ano tivemos uma falha no nosso objetivo esportivo, que foi a queda na primeira fase da Copa do Brasil, o que evidentemente não estava nos planos. Para a gente, foi um grande fracasso", disse Paulo André.

Além da eliminação precoce na Copa do Brasil, o Cruzeiro começou de forma negativa na Sul-Americana. Paulo André contou o que espera da equipe para o restante do ano.

"Todos os outros objetivos no ano continuam vivos. Reconhecemos o desempenho abaixo do esperado na Copa Sul-Americana. Entendemos que, pelo tamanho do Cruzeiro, pela sua história, deveríamos ter minimamente sete pontos. Agora é hora de correr atrás nos três próximos jogos para conseguir a classificação e voltar ao status normal, para que a gente possa alcançar nossos objetivos", falou.

"O Campeonato Brasileiro iniciou agora. Tivemos três jogos e 44% de aproveitamento. Temos o objetivo de terminar na primeira página da competição. Ainda faltam 35 jogos e vamos fazer o possível para alcançar o objetivo", completou.

Paulo André também deu mais detalhes sobre a busca do Cruzeiro por um novo diretor de futebol, alegando que ele pode acabar ficando com o cargo de forma definitiva.

"Não temos pressa para tomar essa decisão. A ideia de eu estar aqui é causar a menor quantidade de ondas possíveis com o impacto da saída do Pedro. Já conheço bastante a operação e o dia a dia. Nos últimos dois anos estive menos presente, e este ano estou um pouco mais presente. A gente segue a linha de trabalho da mesma forma. Com o tempo veremos se existe de fato a necessidade de trazer alguém e qual é o perfil dessa pessoa", revelou.

Agora, o Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), diante do Vitória, no Mineirão. O confronto é válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.