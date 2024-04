Lenda do UFC sofre grave lesão ao montar touro de Dana White; imagem forte

Donald Cerrone, ex-UFC, estava se preparando para uma competição internacional de rodeio e lesionou o bíceps ao montar no touro "Twisted Steel", de Dana White.

O que aconteceu

O lutador apelidado de "cowboy" teve que ser levado às pressas para o hospital. Cerrone iria competir nas finais mundiais do Professional Bull Riders, no dia 18 de maio.

Donald sofreu grave lesão, rompeu o músculo do bíceps esquerdo e passou por cirurgia. Nas redes sociais, o ex-UFC mostrou como ficou seu braço.

"Se vocês acham que o velho cowboy está desanimado, não senhor", brincou Cerrone nas redes sociais. O lutador disse que sua recuperação será de seis a oito semanas.

Donald Cerrone se aposentou em julho de 2022. Ao todo, ele acumulou 36 vitórias, 17 derrotas e dois "no contests" (sem resultado), além de marcas que o levaram a ser incluído no Hall da Fama do UFC mesmo sem ser campeão.