Endrick fala de mudança para o Real Madrid e revela objetivos pessoais

O atacante Endrick tem apenas 17 anos e vive o sonho de muitos garotos do Brasil. O artilheiro do Palmeiras já está com viagem marcada para a Espanha no meio do ano, onde se apresentará ao Real Madrid. O clube espanhol comprou o jogador em dezembro de 2022, mas só poderá contar com o atleta brasileiro quando ele fizer 18 anos de idade, o que acontecerá em menos de dois meses.

Endrick falou sobre como conciliar a sua vida pessoal com os pais Douglas e Cintia, além da namorada Gabriely, com a sua carreira no futebol profissional, que saíra do Brasil para o território europeu em poucas semanas. O atacante brasileiro revelou que não gosta de pensar muito na sua ida para o Real Madrid e que está focado na disputa da Copa América com a Seleção Brasileira.

"Eu não gosto de ficar muito por dentro, mas já vi a casa, já escolhemos, agora as outras coisas não sei quando vou, quando vai ser minha apresentação. Estou mais concentrado na Copa América, que é onde quero estar.", disse Endrick em entrevista ao programa "Conversa com Bial", da Rede Globo.

O jovem de 17 anos falou da importância de ter realizado o objetivo de dar uma boa condição de vida a sua família. Em alta no Palmeiras, Endrick assinou o primeiro contrato profissional com o Verdão em julho de 2022. Segundo ele, este primeiro acordo com o clube paulista o tirou um peso das costas.

"Penso muito na minha família, porque sei que ter uma casa boa, ter comida na mesa, escola boa, estava nas minhas mãos. Isso foi acontecendo quando comecei a ter uma carreira boa no Palmeiras. Quando tive o primeiro contrato foi que eu pude dar isso para a minha família, então aquele peso descarregou.", concluiu o atacante.

Endrick tem um relacionamento de sete meses com a modelo Gabriely Miranda e foi perguntando sobre o futuro com a jovem. O atacante revelou planos de ser pai cedo, mas afirmou que quem decidirá isso ou não, será a própria namorada.

"Como falei ao meu pai e minha mãe, eu quero ser pai novo, quero ver meu filho crescer, ter afinidade, mas ela (Gabriely) é quem tem que dizer sim ou não, né?", concluiu o jogador do Palmeiras.

Endrick completa 18 anos no dia 21 de julho e estará apto para se apresentar ao Real Madrid. Na atual temporada com o Palmeiras, o atacante tem 17 jogos disputados e três gols marcados. Em abril, conquistou com o Verdão o título do Campeonato Paulista, em cima do Santos.