Giro: Real Madrid ganha da Real Sociedad e abre 14 pontos de vantagem na liderança do Espanhol

Nesta sexta-feira, na Reale Arena, o Real Madrid conseguiu uma importante vitória para a conquista do título nacional. A equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu a Real Sociedad por 1 a 0, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol que garantiu os três pontos foi marcado pelo jovem Arda Guler, ainda no primeiro tempo.

Agora, o Real Madrid soma 84 pontos e ocupa a liderança do torneio nacional, ficando com 14 unidades de vantagem em relação ao vice-líder Barcelona, que tem 70. A Real Sociedad, por sua vez, aparece na sexta colocação, com 51 pontos.

O próximo compromisso dos merengues será pela partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, na Allianz Arena, na terça-feira, às 16h (de Brasília). Já a Real Sociedad, no dia 4 de maio, às 9h, recebe o Las Palmas pela 34ª rodada do Espanhol, na Reale Arena.

O único gol do duelo foi marcado aos 29 minutos da primeira etapa. Dani Carvajal recebeu pela direita e cruzou para a área. A bola atravessou a área e chegou em Arda Guler, jovem turco de 19 anos, que finalizou de perna esquerda para o fundo das redes.

A Real Sociedad teve um gol anulado, aos 32 minutos do primeiro tempo, marcado por Takefusa Kubo. Após análise no VAR, o árbitro identificou falta em Tchouaméni, jogador da equipe visitante.

Bochum bate Hoffenheim pelo Campeonato Alemão

Nesta sexta-feira, pela abertura da 31ª rodada do Alemão, o Bochum venceu o Hoffenheim pelo placar de 3 a 2. Os mandantes abriram três gols de vantagem, com Kevin Stoger (2) e Felix Passlack. Na etapa complementar, o Hoffenheim conseguiu assustar, com Kramaric marcando dois gols, porém não foi o suficiente.

Em jogo de dois expulsos, Montpellier cede empate ao Nantes pelo Francês

Pela 31ª rodada do Campeonato Francês, o Montpellier, em casa, apenas empatou com o Nantes. O jogo acabou em 1 a 1, com Akor Adams cravando o tento dos mandantes e Matthis Abline empatando para o Nantes. Nos acréscimos da segunda etapa, o Montpellier teve dois jogadores expulsos: Lucas Davin, aos 46, e Nordin, aos 50.

?? MHSC 1-1 FCN ?? Pour la 31ème journée de L1 Uber Eats, le MHSC et le FC Nantes se quittent sur un match nul. ? Prochain rendez-vous pour nos Pailladins vendredi 3 mai, à Toulouse !??

??? Rendez-vous le dimanche 12 mai à la Mosson pour la dernière à domicile de la saison... pic.twitter.com/4bKGfu8f9c ? MHSC (@MontpellierHSC) April 26, 2024

Gil Vicente arranca empate heroico contra o Arouca no Campeonato Português

Jogando em casa, pela 31ª rodada do Português, o Gil Vicente empatou com o Arouca por 2 a 2. Os gols dos visitantes foram marcados na etapa complementar, ambos por Cristo González. No apagar das luzes, Touré e Buatu deixaram tudo igual.