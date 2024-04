'Geração Endrick': jornal espanhol destaca feito de jovens na Libertadores

O Diário AS exaltou a "rebelião adolescente" liderada por Endrick na Libertadores.

O que aconteceu

O jornal espanhol deu ênfase ao feito de cinco jovens sul-americanos nesta semana. Os jogos da terceira rodada do torneio tiveram protagonismo de algumas promessas do Brasil e de países vizinhos.

Além de Endrick, os demais são: Luis Guilherme, Nathan Fernandes, Kendry Páez e Fraco Mastantuono. Todos sub-19, eles balançaram as redes em suas respectivas partidas.

O AS disparou elogios a Luis Guilherme, que fez seu primeiro gol no profissional e brilhou na virada heroica do Palmeiras sobre o Del Valle. A publicação chamou o atacante de 18 anos de "outra joia" da academia alviverde e exaltou seu potencial.

Um jogador de enorme talento cujo nome foi um pouco ofuscado pela irrupção avassaladora de Endrick. Deu a vitória ao Palmeiras com um chutaço de fora da área. AS, sobre Luis Guilherme

Nathan Fernandes, do Grêmio, comemora gol marcado sobre o Estudiantes em jogo da Libertadores Imagem: Marcelo Endelli/Getty Images

Outro brasileiro citado foi Nathan Fernandes, do Grêmio. O atacante de 19 anos fez o gol decisivo na vitória contra o Estudiantes, que fez com que o Tricolor gaúcho somasse seus três primeiros pontos no torneio.

A joia equatoriana Paez, já vendido ao Chelsea, também esteve nos holofotes. O atacante de 16 anos fez o primeiro gol do Del Valle e deu assistência para o segundo, mas teve a noite frustrada pelas promessas palmeirenses.

O último da lista é o argentino Franco Mastantuono, do River. O meio-campista de também 16 anos fez a sua estreia na Libertadores e logo balançou a rede para decretar a vitória do seu time.

Franco Mastantuono, meia de 16 anos do River Plate, comemora seu gol contra o Libertad, pela Libertadores Imagem: Norberto Duarte/AFP