Ex-São Paulo, Lucas Fernandes aciona o Botafogo na Justiça do Trabalho

Apesar de contar com o aporte financeiro de John Textor, o Botafogo não está livre de problemas com questões trabalhistas. O meia-atacante Lucas Fernandes acionou o clube carioca na Justiça do Trabalho para cobrar R$ 1,2 milhão. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo Blog do Ancelmo Gois, em O Globo.

O valor pedido por Lucas Fernandes seria referente ao não pagamento de um salário, além de férias e parcelas do Fundo de Garantia (FGTS). O jogador permaneceu no Botafogo entre 2022 e 2023.

No Glorioso, Lucas Fernandes - revelado nas categorias de base do São Paulo - ficou longe de brilhar. Foram 60 jogos disputados e apenas 4 gols marcados e 4 assistências.

Atualmente, Lucas Fernandes defende as cores do Cuiabá. Ele já disputou 13 jogos, com 1 gol e 2 assistências na equipe do Mato Grosso.