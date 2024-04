Diniz detona gramado e analisa empate do Fluminense na Libertadores

O Fluminense empatou com o Cerro Porteño nesta quinta-feira em 0 a 0, no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Após o jogo, em coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz detonou o gramado do Estádio General Pablo Rojas, onde foi realizado o duelo, e analisou a partida do Tricolor Carioca.

"Um dos principais adversários no jogo de hoje foi o campo. Parece muito o da Ilha do Retiro, do Sport. O Barradão não sei como está hoje, mas na época que eu jogava também. É um campo que parece que está bom, mas ele é muito diferente. É uma grama que segura muito a bola, então o jogo fica muito lento. A gente teve que se adaptar ao campo, ao estilo de arbitragem e ao que o Cerro propunha, que era algo parecido com o que aconteceu contra o Alianza Lima."

Além disso, o treinador explicou a forma com que o Fluminense atuou e comentou o resultado.

"Para a gente ter mais chance de fazer o gol, tinha que se arriscar bastante, fazer um jogo mais por dentro para depois usar o lado, e a gente ficaria muito mais vulnerável para os contra-ataques. A gente soube jogar o jogo, eles tiveram uma chance em um erro nosso, mas erramos pouco. Também tivemos poucas chances. O resultado acabou sendo justo. O time merece ser elogiado porque cumpriu taticamente sem riscos desnecessários. Obviamente queríamos ganhar, mas é um resultado que valeu a pena pelas dificuldades que mencionei", afirmou.

Com o resultado, os tricolores seguem na liderança do Grupo A, com cinco pontos conquistados em três jogos. O próximo confronto da equipe na competição será no dia 9 de maio, diante do Colo-Colo, no Chile. Antes disso, o Fluminense visita o Corinthians neste domingo, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.