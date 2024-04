Carille justifica Morelos titular e festeja vitória do Santos: "Candidato fortíssimo ao título"

O Santos venceu o Avaí por 2 a 0, fora de casa, nesta sexta-feira, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille se mostrou satisfeito com o desempenho do Peixe em Florianópolis.

"Uma vitória consciente, de um time concentrado o tempo todo. Jogamos contra o vento. O Avaí tem essa ideia de atacar primeiro a favor do vento para fazer o resultado. Suportamos bem o primeiro tempo e criamos algumas chances. Nos segundo tempo, voltamos concentrados, criamos mais e rodamos mais a bola, algo que temos treinado bastante. Bastante feliz", disse.

"Elogiei muito o time no intervalo, gostei do que eu vi. Não é fácil jogar contra o vento. O João trabalhou muito pouco. Elogiei o time no intervalo e pedi para que a gente continuasse com a mesma concentração, com as mesmas coisas que passamos na semana. Com o vento a favor, acreditava que teríamos mais chances de vencer. E fizemos dois gols para conseguir três pontos importantes", ampliou.

Para este compromisso, o comandante optou por Alfredo Morelos como titular. O atacante nem sequer foi relacionado para a estreia da equipe na Série B, mas mostrou evolução nos treinos e ganhou uma chance nesta noite.

No segundo tempo, o colombiano saiu para a entrada de Julio Furch, que marcou o segundo gol alvinegro na Ressacada.

"O Morelos está dando uma resposta muito melhor, treinou, visível que emagreceu e está querendo. O Furch tem que ter um cuidado ainda. Hoje tem uma leve dor no púbis, conforme ele vai ficando no campo isso vai ficando no campo e ele não aguenta. Temos essa preocupação, tanto pela saúde do atleta quanto para não queimar uma substituição no primeiro tempo. É tudo muito bem programado", analisou.

Com o resultado, o Santos pulou provisoriamente para a primeira colocação da Segunda Divisão, com seis pontos, assim como Sport e Operário-PR, que perdem no saldo de gols.

O Peixe volta a campo no dia 6 de maio, segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando recebe o Guarani, pela terceira rodada da Série B.

"Somos um candidato fortíssimo ao acesso e ao título. Mas temos que ter a humildade aqui dentro, não vai ser fácil, tem muita coisa para acontecer. Mas se continuarmos com esse nível de concentração alto, vamos alcançar nossos objetivos", contou Carille.

"A minha satisfação é enorme. A oportunidade que o Santos está me dando novamente, contratando bons profissionais e bons jogadores. É um ambiente maravilhoso, isso se faz muito não só pela qualidade, mas pelo número de profissionais que temos hoje... jogadores experientes, mas que ainda querem algo na carreira. Satisfação enorme. Um início muito bom, mas temos que melhorar a cada dia", finalizou.