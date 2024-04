Barcelona anuncia punição aos torcedores detidos por racismo em Paris na Liga dos Campeões

Nesta sexta-feira, o Barcelona anunciou as punições contra os três torcedores do clube que foram detidos pela polícia francesa por atos racistas e gestos nazistas, em Paris, durante a partida contra o PSG, pela Liga dos Campeões.

Dois torcedores tiveram a carteira de sócio torcedor revogada e o terceiro está impedido de comprar ingressos para jogos do Barcelona dentro e fora de casa.

FC Barcelona official statement ? https://t.co/sD7bplFSsU ? FC Barcelona (@FCBarcelona) April 26, 2024

"A Comissão Disciplinar do Barcelona considera os eventos reportados pela polícia francesa como 'muito sérios' e por essa razão essa suspensão será imediata e vai durar até a investigação interna terminar, o que pode durar até três meses desde a abertura do caso. Deve ser notado que, em consequência dessas circunstâncias, o Barcelona está enfrentando uma multa da UEFA no valor de 25 mil euros (cerca de R$ 150 mil) e a proibição da presença de torcedores espanhóis nas partidas fora de casa na principal competição do futebol europeu. Esse sanção foi suspensa por um ano", escreveu o clube catalão em um comunicado oficial.

Os três acusados foram chamados pelo Barcelona para apresentarem sua defesa.

O caso aconteceu no dia 10 de abril, durante a partida de ida entre PSG e Barcelona, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Na ocasião, o time espanhol venceu por 3 a 2, mas foi derrotado por 4 a 1 no jogo de volta e acabou eliminado da competição.