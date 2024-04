Zé Roberto convoca mais dez atletas para defender o Brasil na Liga das Nações

A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) divulgou nesta quinta-feira o nome de mais dez jogadoras convocadas para defender o Brasil na Liga das Nações. O técnico José Roberto Guimarães já havia chamado outras seis atletas na última sexta-feira.

Entre as 10 jogadoras convocadas, estão: Roberta, Kisy, Tainara, Ana Cristina, Pri Daroit, Carol, Julia Kudiess, Thaisa, Natinha e Nyeme.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Vôlei Brasil (@cbvolei)

Anteriormente, Zé Roberto já havia convocado Diana, Gabi, Júlia Bergmann, Macris, Lorenne e Rosamaria para os treinamentos. Além delas, o treinador também convidou Helena e Luzia para fazer parte do grupo.

O Brasil estreia na competição no dia 14 de maio, contra o Canadá, no Maracanãzinho, na cidade do Rio de Janeiro.

Confira as novas convocadas para a disputa da Liga das Nações

Levantadora

Roberta

Opostas

Kisy



Tainara

Ponteiras

Ana Cristina



Pri Daroit

Centrais

Carol



Julia Kudiess



Thaisa

Líberos

Natinha



Nyeme