Vitor Belfort aceita luta com Popó, mas impõe condição especial

Imagem: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

Vitor Belfort respondeu o ultimado dado por Arcelino Popó para que a luta entre eles aconteça. O lutador aceitou a proposta, mas colocou uma condição para que o confronto seja realizado.

O que aconteceu

Belfort exigiu que o combate seja realizado com luvas especiais patenteadas por ele, em uma modalidade chamada "boxing martial arts". Vitor aceitou a luta com 85kg.

Eu aceito o seu desafio, só que você vai ter que correr risco, Popó. Agora deixa todo mundo no Brasil saber se você vai pipocar ou se tu vai aceitar. As condições vão ser essas e eu vou sofrer. E você vai ter que sofrer também, irmão. E aí? Vitor Belfort

Ele destacou que estas luvas permitirão agarrar o adversário, combinando elementos do boxe e MMA. Belfort respondeu ao desafio de Popó em um vídeo publicado em suas redes sociais.

O ex-campeão do UFC afirmou que o confronto será o primeiro show de Boxing Martial Arts e que a luta será uma união entre boxe e artes marciais mistas.

"Você queria que eu baixasse até 85 kg? Eu vou fazer pra você, só que você vai ter que ceder do outro lado, você vai ter que calçar essas luvas. Eu patenteei, tá vendo? É uma luva de boxe, só que eu posso te agarrar, e você também. O que é o boxing martial arts? É a união desses dois esportes. Primeira edição, nunca aconteceu no mundo", disse Belfort.

"Eu não vou te dar cotovelo, eu não vou te dar chute, eu não vou te dar queda, eu vou te dar soco, eu vou amassar a sua cara com as minhas mãos, mas para isso, Popó, tu vai correr risco. (...) Essa luva eu patenteei na pandemia e a gente vai inaugurar com você. Eu vou amassar a sua cara, Popó. Eu vou te mostrar que o boxe das artes marciais é diferente desse boxe que você aprendeu", completou.