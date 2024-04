'São Paulo tem elenco que suporta revezamento', diz Arnaldo sobre maratona

O São Paulo terá uma maratona de jogos pela frente: a partir desta quinta-feira (25), serão cinco partidas em 14 dias: quatro delas fora de casa. O jornalista Arnaldo Ribeiro participou da Live Semanal do São Paulo no UOL Esporte e afirmou que o atual elenco do Tricolor é capaz de suportar um revezamento conseguindo resultados — desde que haja parcimônia nas trocas.

Não tem como não revezar, mas tem que ter parcimônia. O São Paulo tem um elenco, com raras exceções, capaz de suportar um revezamento e tem jogadores. Há jogadores que nem vem sendo aproveitados: Bobadilla, Ferraresi, Michel Araújo, Galoppo, Erick, Juan... o São Paulo tem vários jogadores que não estão jogando porque não tem tido sequência. O Zubeldía vai ser obrigado a fazer isso Arnaldo Ribeiro

Novo São Paulo tem pouco tempo para agir

Renan, ex-volante do Tricolor, também participou da live e falou sobre a necessidade de adaptação dos atletas diante da nova comissão técnica de Zubeldía, que terá pouco tempo para estruturar a base diante da maratona de jogos.

Para o ex-jogador, o treinador precisa ter atenção com a parte física de seus comandados em meio à implantação do novo sistema.

A adaptação ao novo esquema e à metodologia de treino leva um pouco de tempo. Tempo que o Zubeldía praticamente não terá, vai ser muito escasso. Na parte tática, é muito mais a questão do vídeo do que o trabalho de campo. O Zubeldía vai ter que entender a condição física dos jogadores do São Paulo e ver se eles estão preparados para executar determinado modelo de jogo que ele gosta, se é mais de imposição, de pressionar ou de uma linha mais baixa. Não interessa o esquema. Isso ele vai ter que entender. Para o jogador, a mudança de equipe técnica leva um tempo Renan, ex-volante do São Paulo

