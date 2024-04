Santos desembarca em Florianópolis para partida contra o Avaí pela Série B

O Santos já está em Florianópolis, em Santa Catarina, para enfrentar o Avaí. O jogo, válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está marcado para esta sexta-feira, às 20 horas, na Ressacada.

O Peixe viajou com alguns desfalques. O atacante Pedrinho, que chegou a treinar entre os titulares, sentiu um desconforto no púbis e não embarcou. O lateral direito Aderlan, com uma fratura no quinto metacarpo da mão esquerda, também fica de fora. Willian, Sandry, Alison, Kevyson completam a lista.

Além disso, dos três reforços que o Alvinegro Praiano anunciou na última semana, apenas o lateral esquerdo Escobar foi relacionado. Os meias Patrick e Serginho ainda não ficam à disposição.

Em compensação, o atacante Alfredo Morelos viajou com o grupo e deve ficar no banco de reservas. O colombiano vive uma situação indefinida no Santos e ficou de fora da estreia, na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu.

Assim, uma possível escalação é com: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Furch e Guilherme.

O embate com o Avaí será o primeiro desafio do Santos fora de casa na Série B do Brasileirão.