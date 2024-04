Rony, do Palmeiras, vira líder de assistências e participações em gols nas últimas cinco Libertadores

Na noite da última quarta-feira, o Palmeiras venceu o Independiente del Valle-EQU de virada, por 3 a 2, em confronto válido pela Libertadores. Um dos destaques da equipe no Equador foi Rony.

O atacante tem sido peça fundamental para a equipe paulista. Não à toa, é o líder em assistências e participações em gols nas últimas cinco edições da Libertadores.

De acordo com dados do Sofascore, Rony balançou as redes 21 vezes e também distribuiu 15 assistências em suas últimas 44 partidas do torneio. O atacante, assim, soma 36 contribuições em gols, com média de participação de 0,81 por jogo.

? Rony é o líder em assistências e participações em gols nas últimas cinco edições da Libertadores! ?? ?? 44 jogos

?? 21 gols

?? 15 assistências

? 93 mins p/ participar de gol (!)

? 112 finalizações (55 no gol)

?? 14 grandes chances criadas

? Nota Sofascore 7.12 pic.twitter.com/a3WV9TpAnq ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 25, 2024

Também segundo a plataforma de estatísticas, o atleta finalizou 112 vezes, sendo que 55 delas foram em direção à meta adversária. Por fim, Rony criou 14 grandes chances de gol no período.

O Palmeiras vive um grande início de temporada. O clube conquistou o Campeonato Paulista diante do Santos após fazer a melhor campanha da fase de grupos e é o primeiro colocado do Grupo F da Libertadores. Já no Campeonato Brasileiro, é o 11º colocado, com quatro pontos em três jogos.