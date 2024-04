Porto confirma renovação de contrato do técnico Sérgio Conceição

Nesta quinta-feira, o Porto confirmou a renovação do técnico Sérgio Conceição. Ainda não foi anunciado oficialmente a validade do novo contrato. Porém, o presidente do clube, Pinto da Costa, afirmou na quarta, durante campanha para as eleições do time, que ampliaria o vínculo do treinador até o fim da temporada de 2028.

O comandante português de 49 anos chegou à equipe em 2017. Se cumprir o contrato acordado, ele permanecerá por mais de uma década no clube.

No comando do Porto, o treinador conquistou três Campeonatos Portugueses, três Copas de Portugal, uma Copa da Liga de Portugal e três Supercopas Portuguesas.

Sérgio Conceição é o técnico com mais títulos conquistados (dez), partidas (374) e vitórias (270) em toda a história dos Dragões.

Na atual temporada, o Porto foi eliminado nos pênaltis para o Arsenal nas oitavas de final da Liga dos Campeões e ocupa a terceira colocação na liga nacional portuguesa. Além disso, está classificado para a final da Copa de Portugal e enfrentará o Sporting. A decisão será realizada no dia 26 de maio, às 13h15 (de Brasília), no Centro Desportivo Nacional do Jamor.