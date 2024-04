Pedrinho desfalca o Santos contra o Avaí pela Série B do Brasileirão

O atacante Pedrinho será desfalque do Santos para a partida contra o Avaí fora de casa nesta sexta (26), pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador chegou a treinar entre os titulares, mas sentiu um incômodo no púbis e desfalca o Peixe em Florianópolis, conforme apurado pela reportagem da Gazeta Esportiva.

Na atual temporada, Pedrinho disputou 15 jogos, marcando um gol e dando três assistências. Na estreia do Santos na Série B, Pedrinho entrou no segundo tempo e selou a vitória santista contra o Paysandu por 2 a 0, na Vila Belmiro.

Pedrinho chegou por empréstimo ao Santos em janeiro deste ano. O jogador pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia. Revelado pelo Athletico-PR, ele teve passagens por Oeste, Red Bull Bragantino, Lokomotiv Moscou, São Paulo e América-MG.

O Santos enfrenta o Avaí nesta sexta-feira (26), às 20h, no estádio da Ressacada, pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.