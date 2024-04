Payet e Medel: as dúvidas para Ramón Díaz no Vasco contra o Criciúma

O Vasco segue com indefinições para o compromisso diante do Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. As situações de Payet e Medel ainda demandam atenção por parte do técnico Ramón Díaz, que irá observar com carinho os atletas nas próximas movimentações.

No caso de Payet, Ramón Díaz ainda aguarda a reação do atleta nos próximos treinos. O francês vinha de um processo de recuperação de dores no joelho direito e pode ser relacionado. Não há certeza se jogará como titular ou ficará no banco de reservas.

Já Medel estava desde a semana passada no Chile auxiliando a mãe com uma questão de saúde. Assim, foi desfalque nos jogos contra Red Bull Bragantino e Fluminense. Agora que retornou à capital carioca, o chileno terá que mostrar que está em condições físicas e psicológicas para entrar em campo.

O Vasco enfrenta o Criciúma no sábado, às 16 horas (horário de Brasília), no estádio de São Januário.