"O gramado atrapalhou bastante", diz Fábio após empate do Fluminense na Libertadores

O Fluminense ficou no empate sem gols com o Cerro Porteño-PAR, nesta quinta-feira, em Assunção, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Assim, os tricolores se mantiveram na liderança do grupo A.

Apesar do ponto conquistado fora de casa, o goleiro Fábio saiu de campo afirmando que os cariocas poderiam ter vencido a partida.

"A gente poderia ter saído melhor se tivéssemos forçado algumas jogadas", disse.

O arqueiro ainda admitiu que o gramado não estava nas melhores condições e que o tempo também não ajudou.

"Choveu dois dias. O gramado está molhado e atrapalhou bastante. Não parece, mas está muito quente aqui. Muito abafado ", declarou.

O Fluminense volta a campo pela Libertadores no dia 9 de maio (quinta-feira), contra o Colo Colo-CHI, em Santiago. A bola rola às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental David Arellano.