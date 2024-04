Endrick vê papo com Abel no vestiário como essencial para virada histórica

Endrick elogiou Abel Ferreira após a virada do Palmeiras sobre o Independiente del Valle e disse que o treinador foi "essencial" ao corrigir o time no vestiário.

O que ele disse

O Abel é um excelente treinador, ele soube corrigir bem a equipe no intervalo. A gente veio com um estilo de jogo diferente do primeiro tempo e foi essencial para nossa virada. Não tenho nada a descrever sobre o Abel, é um excelente treinador que sempre sabe o que faz sempre. Endrick

O que aconteceu

O Palmeiras saiu perdendo por 2 a 0 e conseguiu virar a partida no Equador, pela Libertadores. Endrick marcou o primeiro gol, ainda no primeiro tempo.

O rendimento da equipe cresceu na segunda etapa e contou com as substituições de Abel para ampliar o resultado. Lázaro e Luis Guilherme fecharam a conta para o Palmeiras.

Endrick disse que foi uma partida difícil, mas agora o foco vira para o clássico da próxima seguna-feira (29). O Palmeiras enfrenta o São Paulo no MorumBis, às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.