Fluminense pena com ferrolho do Cerro, empata e segue líder na Libertadores

O Fluminense pouco criou contra a retranca do Cerro Porteño e ficou no empate por 0 a 0 no La Nueva Olla, na terceira rodada da Libertadores. Apesar do pontinho conquistado no Paraguai, o atual campeão deixou passar a oportunidade de disparar no Grupo A.

O Tricolor carioca segue na liderança da chave, com cinco pontos. O time brasileiro é seguido na tabela pelo Colo-Colo e pelo Cerro, ambos com quatro cada um. Já o Alianza Lima é o lanterna, com dois.

O Flu oscilou durante a partida teve dois períodos distintos. Os visitantes começaram dominando, embora sem criatividade ou eficiência, mas perderam o ímpeto após o intervalo e levaram um sufoco na reta final.

A equipe comandada por Fernando Diniz volta a campo pela Libertadores no dia 9 de maio, quando visita o Colo-Colo, às 21h (de Brasília). Já o próximo jogo é no domingo (28), também fora de casa, contra o Corinthians, às 16h.

Curiosidade: O Flu se mantém invicto na atual edição. O clube, inclusive, não perde um jogo de Libertadores desde a quinta rodada da fase de grupos do ano passado. São seis vitórias e quatro empates desde então.

Como foi o jogo

Marcelo, do Fluminense, em ação contra o Cerro Porteño, pela Libertadores Imagem: Norberto Duarte/AFP

O Fluminense ditou o ritmo, mesmo atuando fora de casa, mas se viu diante de um ferrolho. O time paraguaio se fechou no próprio campo de defesa e limitou os espaços para o Flu, que não conseguia dar sequência nem concluir as jogadas.

O primeiro chute a gol só saiu com meia hora de bola rolando — e foi o único do Flu na etapa inicial. Apesar de ter o controle absoluto da bola, o Tricolor carioca foi pouco agudo na criação e ficou cercando a defesa adversária sem ser incisivo.

André virou baixa no final do primeiro tempo, e o Flu correu riscos antes do intervalo. O volante levou a pior em uma dividida e saiu de campo andando, mas tapou o rosto com a camisa, emocionado. O Cerro, por sua vez, ameaçou em raros contra-ataques e também viu Fábio defender seu único chute a gol.

Os comandados por Diniz voltaram menos intensos para a segunda parte, e a partida ficou mais perigosa. O Fluminense deixou de chegar no ataque, passou a sofrer com estocadas do Cerro e ficou mais perto de sofrer do que de fazer um gol.

O time brasileiro até balançou a rede em jogada anulada por toque de mão, mas não voltou a finalizar no gol adversário e Fábio salvou. Renato Augusto entrou, mas teve atuação mais do que apagada nos poucos minutos em que esteve em campo. Os mandantes pressionaram no fim, mas o experiente goleiro garantiu o empate fora de casa e a liderança do grupo para o Flu.

Lances de destaque

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, no jogo contra o Cerro Porteño, pela Libertadores Imagem: Cesar Olmedo/Reuters

Primeira chegada: Aos 32', Marcelo fez lançamento longo, a zaga do Cerro afastou parcialmente e a bola foi na direção de Cano. O atacante argentino arriscou de primeira, de fora da área, e obrigou Jean a fazer .

Susto: Aos 40', Felipe Melo conseguiu interceptar um lançamento na área, mas segurou a bola, foi derrubado e lance seguiu. Iturbe ficou com a sobra à queima-roupa e finalizou em cima de Fábio. Os jogadores do Flu ficaram reclamando de uma falta, que o árbitro só marcou pouco depois.

Perigo do Cerro: Aos 48', Piris da Motta dominou na intermediária e bateu firme, cruzado. A bola tinha endereço, mas Fábio se esticou no limite e espalmou para escanteio.

Quase o 1x0: Aos 22', Arzamendia cruzou da esquerda, a bola atravessou toda a área, passou por Fábio e ficou viva no segundo pau. Edu chegava para completar, mas Marcelo conseguiu salvar no último instante e afastou.

Gol anulado. Aos 28'. Marcelo cruzou da direita e a defesa tentou desviar, mas Cano ficou com a sobra e mandou de novo para o meio da área. A sobra ficou com Arias, que dominou e mandou uma bomba. A bola explodiu no travessão, voltou em um marcador e acabou entrando. Porém, o tento foi anulado por toque de mão do atacante na jogada.

Fábio salva: Em resposta do Cerro, aos 33', Aguayo alçou a bola para a área, Piris da Motta venceu pelo alto e cabeceou firme. Fábio cresceu diante do gol e, no reflexo, fez uma defesa providencial.

Ficha técnica

Cerro Porteño 0 x 0 Fluminense

Competição: 3ª rodada do Grupo A da Libertadores

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai

Data e hora: 25 de abril de 2024, às 19h

Árbitro: Esteban Ostojich

Assistentes: Nicolas Taran e Carlos Barreiro

VAR: Leodan Gonzalez

Amarelos: Churin, Lima, Carrizo, Manoel, Baez

Vermelho: Não houve

Cerro Porteño: Jean; Arzamendia, Baéz, Benítez e Eduardo Brock; Morel (Viera), Piris da Motta e Peralta (Carrizo)); Iturbe (Aguayo), Churín (Edu) e Domínguez (Carrascal). Técnico: Manolo Jiménez

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Felipe Melo (Antonio Carlos) e Marcelo (Diogo Barbosa); André (Lima), Martinelli, PH Ganso (Renato Augusto); Jhon Arias, Marquinhos (Douglas Costa) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz