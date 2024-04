Balanço de 2023: Corinthians deve cerca de R$ 96 milhões para bancos e empresários

O Corinthians fechou o ano de 2023 com uma dívida de R$ 96,2 milhões referente a empréstimos para bancos e empresários. A Gazeta Esportiva teve acesso ao balanço financeiro do Timão, que será votado no Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira.

O valor reduziu pouco em relação a 2022, quando o Corinthians devia R$ 97 milhões, provenientes de empréstimos desses credores.

Até o dia 31 de dezembro, o Corinthians registrou dívida com os bancos Daycoval, BMG, Bradesco e Santander. O maior valor a ser pago é para a primeira instituição, estipulado em R$ 43,8 milhões.

Já os empresários que têm dinheiro a receber do clube por conta de empréstimos são Giuliano Bertolucci, André Cury e Fernando Garcia. O último é o maior credor, com R$ 10,9 milhões para embolsar.

Ainda segundo o balanço, o Corinthians zerou suas pendências em relação a empréstimos dos empresários Carlos Leite e Denis Maldelbaum. O clube fechou 2022 devendo cerca de R$ 3 milhões para a dupla, somando os débitos.

A RSM Global, empresa contratada pelo Corinthians, emitiu, na última quarta-feira, o relatório independente e auditado das demonstrações financeiras do clube referente ao ano de 2023, quando Duilio Monteiro Alves ocupava a presidência.

A auditoria aprovou sem ressalvas o balanço apresentado pela gestão que antecedeu Augusto Melo.

Veja de forma detalhada a dívida do Corinthians com bancos e empresários: