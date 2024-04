Abel reage a gol da vitória do Palmeiras no Equador: "Quando a bola saiu do pé, já vi lá dentro"

Ainda no avião, quando a delegação do Palmeiras estava retornado do Equador, o técnico Abel Ferreira reagiu ao gol da vitória da equipe sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores. A virada veio por meio de Luis Guilherme, já nos acréscimos da partida.

Abel afirmou que previu o gol e que não conseguiu conter a comemoração com o tento marcado já aos 50 minutos do segundo tempo. Quando Luis Guilherme ameaçou bater, o português foi flagrado pedindo o chute da área técnica.

"Quando a bola saiu dos pés dele (Luis Guilherme), já vi lá dentro. Eu até falei: 'chuta'. Eu não sou muito de festejar, mas essa foi impossível", disse Abel ao reassistir o momento.

O treinador valorizou o resultado conquistado na altitude de Quito e celebrou a virada, a segunda do Palmeiras nesta edição da Libertadores. Com o triunfo, o Verdão assumiu a liderança do Grupo F, com sete pontos.

A equipe retorna a campo na próxima segunda-feira, em clássico contra o São Paulo. O Choque-Rei acontece a partir das 20h (de Brasília), no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.