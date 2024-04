Santos enfrenta problemas, mas planeja mandar até sete jogos longe da Vila Belmiro na Série B

Visando expandir a sua marca, o Santos planeja mandar mais jogos longe da Vila Belmiro em 2024. A diretoria estuda realizar até sete jogos da Série B do Campeonato Brasileiro em outros estádios.

Vale lembrar que o Peixe terá 19 partidas como mandante ao longo do torneio, das quais uma já foi. Na estreia, os paulistas receberam o Paysandu no Urbano Caldeira e venceram por 2 a 0, sem a presença de público. Isso porque o time está punido pelo STJD.

Ao todo, são três partidas com os portões fechados e mais três com público parcial. A sanção, decorrente das confusões que marcaram o rebaixamento do Santos para a Segunda Divisão, atrapalhou os planos da diretoria alvinegra.

O presidente Marcelo Teixeira deixou claro que esses seis jogos serão obrigatoriamente na Vila Belmiro, já que o grande intuito de jogar em outros estádios é poder jogar para mais pessoas.

O Santos, portanto, vai esperar esses seis primeiros compromissos como mandante para começar a negociar partidas em outras praças. Outro empecilho, contudo, é conseguir a liberação com os rivais, como São Paulo, Corinthians e Palmeiras.

Neste ano, o Peixe disputou duas paridas na capital. A equipe venceu o São Bernardo por 2 a 1, com mais de 50 mil pessoas no Morumbis, e superou o Red Bull Bragantino por 3 a 1, com quase 45 mil na Neo Química Arena.

"Ficou prejudicado, porque primeiro tivemos essa punição. Vamos jogar na Vila todos os jogos, óbvio. Outro ponto é a reinauguração do Pacaembu, estamos acompanhando. Nós vamos fazer a primeira ação da parceria com o Pacaembu no dia 22, com os Ídolos Eternos, outras gerações, praticamente vamos inaugurar o gramado do Pacaembu com o Santos. Não em um jogo oficial, mas pretendemos fazer ações de marketing, trazendo também a história do Santos para o Pacaembu", disse Marcelo Teixeira.

"Mas, sobre os jogos, também estamos com uma dificuldade de liberação dos estádios, porque os clubes também têm compromissos, o Corinthians, São Paulo e o próprio Palmeiras. Já temos um número de jogos que podemos fazer na capital ou em outros lugares, são sete. Então está prejudicada essa questão dos jogos na capital, quando o Pacaembu for reinaugurado, aí sim vou poder dar mais detalhes de como faremos isso. Mas, por enquanto, é inevitável que o Santos jogue na Vila Belmiro", finalizou.

O Santos volta a campo na sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.