Narrador usa termo racista durante jogo do Cruzeiro; canal pede desculpas

O narrador Alberto Rodrigues, conhecido como "Vibrante", usou dois termos racistas durante uma transmissão da SamucaTV de Libertad 0x2 Cruzeiro, jogo da Sul-Americana ocorrido na noite desta quinta (19). Samuel Venâncio, dono do canal, pediu desculpas pelo ocorrido minutos depois na mesma live — a emissora também enviou ao UOL um posicionamento oficial (veja abaixo).

O que aconteceu

Vibrante usou a palavra "coloured" ao tentar nomear um dos reservas do Cruzeiro que fazia aquecimento no final do 1° tempo. O termo inglês, em tradução livre, significa "colorido", mas era utilizado nos EUA para classificar negros em tom pejorativo no passado.

Os colegas de transmissão não entenderam o significado, e o narrador engatou a palavra "escurinho" para tentar mostrar o atleta em questão — que acabou não revelado.

O UOL entrou em contato com o filho de Vibrante e aguarda um posicionamento do narrador. A matéria será atualizada quando ele se manifestar.

Como foi o diálogo?

Vibrante: "Esse 'coloured' que está fazendo... quem que é esse do Cruzeiro, o 'coloured', aí, Samuel Vênancio?"

Samuel: "'Coloured'? Ali está todo mundo do banco de reservas fazendo aquecimento. Tem o Vital, tem o Barreal..."

Vibrante: "Não, aquele 'coloured' que eu queria saber quem que é. O 'coloured' é aquele escurinho ali, ó. [...] Não anotei os reservas do Cruzeiro aí. [...] Coloured é coloured!"

O que Samuel Venâncio falou na transmissão?

A gente, como comunicador, tem um papel muito importante. Todo mundo acompanhou o que aconteceu durante o 1° tempo. Estou em nome da SamucaTV para fazer um pedido de desculpas por duas expressões que o nosso Alberto Rodrigues usou se remetendo à cor. Ele usou 'coloured' e 'escurinho'. Isso foi um ato que a gente não tem que praticar, que é o racismo. É uma atitude que a gente não pode compactuar. Fica aqui o pedido de desculpas da SamucaTV e, independentemente da idade, a gente segue aprendendo a cada dia. Foi um ato ruim, de racismo, que a gente cometeu. Em nome da SamucaTV, fica o pedido de desculpas. A gente segue sempre aprendendo com essa situação que acontece a cada dia na nossa sociedade

Posicionamento da SamucaTV ao UOL

A SamucaTV manifesta o seu mais profundo repúdio em relação ao comentário racista proferido durante a transmissão do jogo entre Libertad x Cruzeiro pela Copa Sul-Americana, ocorrido ontem. A menção ofensiva, que se referiu a um jogador com os termos "escurinho" e "coloured", não condiz com os valores e princípios que norteiam nossas transmissões e posicionamentos, como foi dito ainda durante a transmissão dessa quinta.

Pedimos desculpas sinceras a todos. Reafirmamos que a SamucaTV é veementemente contra qualquer tipo de preconceito racial ou qualquer outra forma de discriminação.

Fica aqui o compromisso de buscarmos melhores formas para capacitar todo o time da SamucaTV para que atos como esse não se repitam.