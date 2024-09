Fortaleza x Bahia: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Em duelo nordestino do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza enfrenta o Bahia, no Castelão. O confronto entre as equipes será às 21h (de Brasília). O duelo terá transmissão do Sportv e Premiere.

Os cearenses tentam acabar com a sequência de maus resultados. Além dos tropeços na Série A, o Fortaleza foi derrotado no meio de semana pelo Corinthians, pela Sul-Americana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasileira?o (@brasileirao)

Agora, os donos da casa vão em busca da recuperação. Uma vitória vai fazer o Fortaleza voltar a briga pela ponta da Série A.

Só que o Bahia também busca as primeiras posições do Brasileiro. Os baianos estão na sexta posição, com 42 pontos.

Os visitantes oscilaram nas últimas semanas, mas o triunfo sobre o Atlético-MG deu confiança por uma reação para a sequência do campeonato.

FICHA TÉCNICA:



FORTALEZA X BAHIA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 21 de setembro de 2024, sábado



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP)



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Felipe Jonatan; Zé Welison, Pedro Augusto e Pochettino; Marinho, Breno Lopes e Lucero (Moisés)



Técnico: Juan Vojvoda

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo



Técnico: Rogério Ceni