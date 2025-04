Bahia e Mirassol duelam em Salvador atrás da primeira vitória no Brasileirão

Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, Bahia e Mirassol se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela terceira rodada. Será o primeiro encontro oficial entre os clubes na história e, apesar de momentos distintos, ambos buscam a mesma coisa: conquistar a primeira vitória na competição.

O time baiano, que divide atenções com a Copa Libertadores, vem de dois empates nas rodadas iniciais - contra Corinthians (1 a 1) e Santos (2 a 2). Já o Mirassol, estreante na elite nacional, soma uma derrota fora para o Cruzeiro (2 a 1) e um empate em casa com o Fortaleza (1 a 1).

A expectativa é de um confronto equilibrado entre um time que tenta subir o nível sob o comando de Rogério Ceni e outro em processo de adaptação à nova realidade.

Motivado pela vitória histórica por 1 a 0, fora de casa, sobre o Nacional, no Uruguai, pela Libertadores, o Bahia tenta transformar o bom momento internacional em resultado positivo no Brasileirão. Para isso, o técnico Rogério Ceni deve preservar algumas peças, como o experiente Everton Ribeiro, Lucho Rodríguez e Cauly, devido ao desgaste da viagem e da maratona de jogos.

"É uma maratona de jogos. Estamos em um crescente, vindo de um resultado histórico para o clube, para a torcida. Precisamos continuar mantendo o nível", afirmou Ceni, destacando a necessidade de rodar o elenco e evitar riscos físicos nos atletas, principalmente com o calendário apertado.

No lado paulista, o técnico Rafael Guanaes sabe que o time ainda está se ajustando à exigência da Série A. Depois de um empate suado em casa, a equipe segue sendo cobrada, principalmente pela baixa efetividade ofensiva. Cristian, autor do primeiro gol do Mirassol na elite, pode começar como titular.

"Pretendo mudar. Sem dar dicas para o Rogério Ceni, que ele não precisa. Alguma coisa eu vou fazer sim, não só para começo, como para decorrer. É muito importante eu falar isso não só para a gestão do elenco, mas também para a cabeça do torcedor, que estrategicamente cada jogo é uma história", disse Guanaes, mantendo o mistério sobre a escalação.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X MIRASSOL

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Iago; Caio Alexandre, Erick, Rodrigo Nestor e Jean Lucas (Luciano Juba); Ademir e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Danielzinho; Cristian, Matheus Davó (Iury Castilho) e Clayson. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).