Grêmio x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileiro

Flamengo e Grêmio, que protagonizam um dos maiores clássicos do futebol nacional, voltam a se enfrentar neste domingo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 17h30 (de Brasília).

Onde Assistir: O duelo terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta) e Premiere (Pay-per-view).

Na história, são 108 jogos oficiais entre Flamengo e Grêmio, com 37 vitórias para cada lado e 34 empates. Jogando em casa, entretanto, o Tricolor Gaúcho leva ampla vantagem com 24 vitórias em 50 partidas, além de 18 empates e só oito derrotas.

Mas clássico é clássico e não há favorito para este confronto de domingo. As duas equipes chegam pressionadas, cada qual à sua maneira. O Flamengo é o sexto colocado na tabela do Brasileiro, com um empate e uma vitória, mas vem de uma surpreendente derrota em casa na última quarta-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

O revés inesperado tirou a tranquilidade do técnico Filipe Luis por conta do enorme favoritismo que a equipe contava antes do confronto diante do Central Córdoba, da Argentina. Confiante, o treinador optou por poupar alguns titulares e viu o adversário abrir 2 a 0 no primeiro tempo. O Rubro-Negro lutou até o fim, mas teve de amargar a derrota por 2 a 1 e viu sua situação se complicar na competição sul-americana.

Um bom resultado em Porto Alegre é visto como fundamental para recuperar a confiança da equipe na temporada.

Do lado do Grêmio, após três meses de trabalho, o técnico Gustavo Quinteros não conseguiu dar à equipe um padrão de jogo. O time está irregular e a torcida está perdendo a paciência. Nem o sucesso na Sul-Americana, com duas vitórias em dois jogos, está sendo suficiente para acalmar os ânimos dos gremistas.

No Brasileirão, depois de uma vitória em casa sobre o Atlético Mineiro, o time caiu diante do Ceará na última rodada, no Castelão. Assim, o Grêmio aparece na 10ª posição na tabela com três pontos, uma a menos que o Rubro-Negro.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO-RS x FLAMENGO-RJ

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: Domingo, 13 de abril de 2025



Horário: 17h30 (de Brasília)



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP-Fifa) e Thiaggo Americano Labes (SC)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro (Michael)



Técnico: Filipe Luis

GRÊMIO: Volpi João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Edenilson; Amuzu, Pavón e Arezo (Braithwaite)



Técnico: Gustavo Quintero