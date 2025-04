Entenda por que Cacá foi titular na vaga de Félix Torres em derrota do Corinthians no Derby

Na noite do último sábado, o Corinthians amargou sua primeira derrota na atual edição do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro foi derrotado pelo rival Palmeiras, por 2 a 0, na Arena Barueri, pela terceira rodada da competição nacional.

O Timão chegou ao Derby com um desfalque importante no setor defensivo. Gustavo Henrique, com um incômodo na coxa direita, foi ausência entre os relacionados pela terceira partida consecutiva. A tendência, assim, era que Félix Torres e André Ramalho seguissem como dupla de zaga.

Contudo, o Corinthians soltou a escalação cerca de uma hora antes da bola rolar com uma alteração que chamou a atenção na defesa. Cacá entrou no lugar de Félix Torres no miolo de zaga e saiu jogando ao lado de André Ramalho. O equatoriano, por sua vez, ficou no banco de reservas.

Em coletiva após o Derby, o auxiliar técnico Emiliano Díaz - que comandou o time na ausência do treinador Ramón, suspenso - justificou a escolha por Cacá. Segundo o argentino, Félix Torres precisava de um descanso devido à grande sequência de jogos.

"A quantidade e a continuidade de jogos te obriga a mudar. Gustavo (Henrique) é uma referência na nossa zaga, mas lamentavelmente ainda não encontramos a cura para ele. Acho que não há desculpas, mas a quantidade de partidas faz com que você tenha que trocar, porque senão, não aguentam", explicou Emiliano em coletiva.

"A dupla do ano passado (André Ramalho e Gustavo Henrique) fizeram somente um jogo juntos nesse ano. Gustavo estava machucado, ou Félix continuava fazendo bons jogos, principalmente no clássicos, jogou muito bem. Mas estava muito cansado, e tivemos que mudar", complementou.

Sem Gustavo Henrique, com Félix Torres cansado e André Ramalho garantido como titular, restou a escolha entre Cacá e João Pedro Tchoca. No entanto, desde o pênalti cometido contra o Barcelona de Gayaquil, na derrota por 3 a 0 pela ida da terceira fase da Libertadores, o jovem perdeu espaço. Assim, o camisa 25 assumiu a posição de Félix.

Félix Torres vinha de uma sequência de três jogos como titular, somando 261 minutos. Já na temporada, são 15 partidas no total, todas no 11 inicial.

Cacá, por outro lado, voltou a ter continuidade de jogos no Corinthians depois de quase três meses. O zagueiro entrou e disputou cerca de 15 minutos contra o América de Cali, na última terça-feira, e completou os 90 minutos no clássico deste sábado.

A última vez que o defensor havia tido sequência foi em janeiro deste ano, quando emendou três partidas consecutivas ainda na fase de grupos do Paulista, contra Red Bull Bragantino, Velo Clube e São Paulo.

Com Cacá à disposição, o Corinthians retorna aos gramados já no meio de semana. O Timão enfrenta o Fluminense às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela quarta rodada da Série A.