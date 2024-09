Corinthians: É importante Tite não sair até a Copa do Brasil, diz Perrone

Em participação na Live do Corinthians desta sexta (20), o colunista Ricardo Perrone disse que Tite pode ser um reforço para o clube alvinegro na semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo.

Na opinião de Perrone, a permanência de Tite e do atual ambiente de instabilidade do Flamengo pode ser um trunfo para a classificação corintiana. O jornalista avaliou que isso é mais importante que decidir a vaga na Neo Química Arena.

É importante [decidir em casa]. É um conforto. Mas o que vai mandar mesmo é jogar bem no Maracanã e voltar vivo. Perder de 1 a 0 lá é voltar vivo. Não é ir e jogar como jogou contra o Botafogo. Tem que jogar como jogou contra o Fortaleza. Acho que é importante para o Corinthians o Tite chegar vivo até a semifinal, instável. É o cenário mais importante: O Tite não ser demitido, não pedir demissão antes e não arrumar o time.

Ricardo Perrone

Corinthians: Colunistas sacariam Yuri Alberto para Depay ser titular

Na opinião de Perrone, Romero deveria ser titular pela esquerda, já que tem feito mais gols que Yuri Alberto. Para Vitão, o Corinthians poderia mudar o esquema e jogar com dois atacantes, Talles Magno e Depay.

Corinthians: Diretoria vê SAF como parte de 'guerra política', diz Perrone

Perrone disse que os diretores corintianos entendem que o assunto tem sido levantado por pessoas que querem tumultuar o ambiente no Parque São Jorge.

