Escalação do São Paulo: Zubeldía aposta em 3 zagueiros para duelo na Libertadores

A escalação do São Paulo está definida para enfrentar o Libertad, do Paraguai, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio La Huerta, em Assunção, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

Para essa partida, o técnico Luis Zubeldía decidiu apostar em uma escalação do São Paulo com três zagueiros, diferentemente do esquema com o qual iniciou o clássico contra o Santos, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que o São Paulo segue sem contar com Lucas e Oscar, as principais estrelas do elenco, que ainda se recuperam de um trauma no joelho direito e de uma lesão na região posterior da coxa esquerda, respectivamente.

Calleri, que passou por cirurgia nesta quarta-feira por causa de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) também são baixas.

A escalação do São Paulo para enfrentar o Libertad tem Rafael; Ferraresi, Ruan e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Alves e Wendell; Ferreirinha e André Silva.

Situação do grupo

O jogo desta quarta-feira contra o Libertad marca, inclusive, um confronto direto pela liderança do Grupo D da Libertadores. O time paraguaio está invicto na competição até aqui, venceu seus dois primeiros compromissos, é o primeiro colocado da chave, com seis pontos, e pode se aproximar da classificação para a próxima fase em caso de um novo triunfo.

O Tricolor, por sua vez, ocupa o segundo lugar do Grupo D, com quatro pontos. Sendo assim, a equipe comandada por Luis Zubeldía quer vencer no Paraguai para assumir a liderança da chave e ter mais tranquilidade para confirmar a classificação no returno da fase de grupos.

Na última terça-feira, o Alianza Lima, que empatou com o São Paulo em pleno Morumbis na última rodada, venceu o Talleres, por 3 a 2, em Lima, no Peru, e igualou o Tricolor na tabela, com quatro pontos, mas ficando atrás por ter um saldo de gols inferior.